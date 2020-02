Trauksmes cēlēji, kas atklāj patiesību? Ķīnā pazudis vēl viens cilvēktiesību aktīvists, kurš ziņoja no koronavīrusa epicentra

Tādējādi no jauna uzvirmojušas spekulācijas, ka Ķīnas varas iestādes cenšas apklusināt trauksmes cēlējus, kas atklāj patiesību par jauno koronavīrusu "Covid-19".

Gan Čeņs, gan Fans bija apņēmības pilni sniegt sabiedrībai pēc iespējas plašu informāciju, par to, kas notiek vīrusa pārņemtajā Uhaņā. Abu aktīvistu videoreportāžām “YouTube” bija tūkstošiem skatījumu, tomēr tagad viņu abu sociālo tīklu konti ir apklusuši, un daļa Ķīnas sabiedrības bažījas, ka abi aktīvisti varētu būt apklusuši uz visiem laikiem, ziņo Lielbritānijas raidsabiedrība BBC.

Čeņs Cjuši pazuda 6.februārī – dienā, kad no koronavīrusa nomira Uhaņas slimnīcas ārsts Li Veņlians, kurš viens no pirmajiem brīdināja par jaunas slimības uzliesmojumu, par to nonākot policijā, kur viņam tika likts pārtraukt izplatīt “baumas”.