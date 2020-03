Spīlberga skandalozā meita nonākusi apcietinājumā

Sarunā, kurā Mikaela atklāja savas nākotnes profesionālās ieceres, viņa arī pastāstīja par bērnībā piedzīvoto emocionālo vardarbību. "Emocionālā vardarbība, kurai gāju cauri nebija ļoti intensīva, bet tā atstāja ilgtermiņa iespaidu uz manu domāšanu, jo sāku domāt par to, kas ir mans ķermenis? Kā būt emocionālam cilvēkam tā, lai to neizmantotu citi?" Tāpat Mikaela piebilda, ka šī emocionālā vardarbība nākusi no cilvēkiem ārpus viņas ģimenes.