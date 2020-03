NMPD amizantā video demonstrē iedzīvotājiem sasveicināšanās veidus, lai aizsargātos no inficēšanās ar "Covid-19"

"Ja seja (mute, acis) ir vīrusa vārti, tad rokas – transports uz to. Slimajam cilvēkam, klepojot, šķaudot, vīrusi nosēžas apkārtējā vidē un kādu laiku tur arī paliek – uz naudas, kas ceļo no rokas rokā, uz galda malas, uz durvju rokturiem, bankomātu taustiņiem un citur. Mēs ar rokām varam "apēst" vīrusus, to pat nemanot, tādēļ PIRMAIS LIKUMS ir regulāri un kārtīgi mazgāt rokas," raksta NMPD savā "Facebook" lapā.