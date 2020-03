Video ⟩ Policisti Buļļupē notver divus maluzvejniekus

"Ņemot vērā, ka no 1. marta līdz 30. aprīlim ir aizliegta jebkāda zvejniecība, likumsargi nolēma pārbaudīt šo airu laivu, vai viņi neveic pārkāpumu. Tikko kā tika ieslēgtas operatīvās gaismas, to pamanīja airu laivā esošie divi vīrieši un strauji mainīja kustības virzienu," raidījumam "Degpunktā" stāstīja Rīgas pašvaldības policijas pārstāve Lāsma Griedāne.

"Divi no likumsargiem skrēja viņiem pakaļ un turpat niedrēs viņus atrada. Tāpat no ūdens tika izcelti šie maisi, tajos atrasti vairāki nemarķēti zvejas tīkli un arī zivis. Kopā četri tīkli, tajos atrastas 24 dažādu sugu zivis, kas bija dzīvas, līdz ar to tika atbrīvotas, atlaistas atpakaļ ūdenī. Savukārt abiem vīriešiem izrakstīti administratīvā pārkāpuma protokoli par aizlieguma pārkāpšanu," norādīja policijas pārstāve.