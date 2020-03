Jūrmalā likvidēts paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks deviņstāvu dzīvojamā mājā

Ap plkst. 2.39 VUGD saņēma izsaukumu uz Jūrmalu, kur no daudzstāvu dzīvojamās mājas dzīvokļa nāca dūmi.

Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka deviņstāvu dzīvojamā mājā deg pirmā stāva dzīvoklis 54 kvadrātmetru platībā. No piedūmotās ēkas ar glābšanas masku palīdzību tika izglābti pieci cilvēki, 26 evakuēti, savukārt pirms VUGD ierašanās no degošā dzīvokļa bija evakuējušies divi cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots mediķiem.