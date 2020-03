Par spīti ārkārtas situācijas ieviešanai saistībā ar Covid-19 Rīgā gaisa kvalitāte uzlabojusies tikai nedaudz

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece Evija Piņķe norādīja, ka tas varētu būt saistīts ar vairākiem citiem faktoriem. "Par aptuveni 10 - 15% ir samazinājies slāpekļa dioksīds, benzols un smalkās putekļu daļiņas. Citām vielām izmaiņas īsti nav konstatētas. Tas ir saistīts ar to, ka koncentrācijas, ko nomēra monitoringa stacijas, atkarīgas gan no tā, cik šis piesārņojums gaisā tiek emitēts, gan no transporta, gan rūpnieciskais piesārņojums un tā tālāk. Un otra lieta ir piesārņojuma izkliede."