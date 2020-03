Turpmāk atbilde par negatīvām Covid-19 analīzēm tiks sniegta portālā e-veselība

Lai aplūkotu saņemto paziņojumu, iedzīvotājam interneta pārlūkprogrammā jāatver adrese "www.eveseliba.gov.lv", jāizvēlas "Pieslēgties" un "Iedzīvotājs". Pēc tam jāautorizējas, izvēloties kādu no drošas piekļuves līdzekļiem - internetbankas piekļuves datiem, elektronisko parakstu vai personas apliecību. Analīžu rezultātu paziņojums būs apskatāms izvēlnē "Pastkastīte".

Gadījumā, ja iedzīvotājam nav iespējas pieslēgties e-veselības portālam, tad, lai saņemtu informāciju par rezultātu, viņi zvanīt uz NVD bezmaksas klientu apkalpošanas tālruni 80001234. Uz tālruni iespējams zvanīt no pirmdienas līdz ceturtdienai ir no plkst.8.30 līdz 17.00, bet piektdienās no plkst.8.30 līdz 15.