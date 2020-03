"Es esmu ļoti satraukusies." Iedzīvotāji ziņo par VM darbiniekiem un ārstiem, kas neievērojot pašizolāciju

"Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, ko noteica no 12. marta, esmu ļoti satraukusies par manā rīcībā nonākušo informāciju par to, ka Veselības ministrijas Audita daļas vadītāja Silvija Zaharāne neievēro 14 dienu pašizolāciju, atgriežoties no atvaļinājuma Argentīnā. 12. martā Silvija Zaharāne atlidoja uz Rīgu, 13. martā ieradās savā darba vietā un uz darbu dodas aizvien, katru darba dienu," raksta "Bez Tabu" skatītāja.