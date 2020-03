"Šomēnes jau nostrādātas 260 stundas." Mediķe par ikdienu NMPD Covid-19 brigādē

Kristīne neslēpj, ka savienot intensīvās medicīnas studijas ar darbu NMPD ir ļoti grūti, taču atbalstot un palīdzot gan kolēģi un priekšnieks darbā, gan pasniedzēji universitātē. "Atļauj kādreiz aiziet no studijām agrāk, nokavēt kādas nodarbības un atstrādāt ar citu grupu. Docētāji ir saprotoši," viņa pasmaida.

Kad jautā, vai nebija bail, viņa saka – mazliet. Bet bailes no vīrusa pat nepiemin. Tikai bailes par tik atbildīgu darbu.

"Priecājos, ka man jau ilgu laiku iepriekš, esot otrajai medicīniskajai personai, bija pieredze darboties arī kā pirmajai. Man ir daži kolēģi, kas to ļauj, un es viņiem esmu ļoti pateicīga. Līdz ar to pirmajā dienā, kad man kā brigādes vadītājai bija jāuzņemas atbildība arī par sava šofera veselību un to, kā viņš darbojas, man nebija tik ļoti bail," viņa saka.