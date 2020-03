Covid-19 un tiesvedība ⟩ Lemberga lieta – starp retajām mutvārdu procesā skatāmajām

Latvijas Televīzijas raidījums "de facto" noskaidroja, ka viena no retajām krimināllietām, kurā procesu ir iecerēts turpināt pēc iepriekš sastādītā grafika, ir Ventspils mēra Aivara Lemberga lieta. Tiesu vismaz pagaidām neizbiedēja pat tas, ka viens no apsūdzētajiem – politiķa dēls Anrijs Lembergs – marta vidū pabijis ārzemēs.

Attālināta darba režīms, cilvēku tiešo kontaktu ierobežošana, izvērsta darbība elektroniskajā vidē – šie un citi pasākumi varot palīdzēt iestādēm tomēr pēc iespējas īstenot to funkcijas. Tomēr to reāli

Lemberga lieta, kuru pirmajā instancē Rīgas apgabaltiesa skata jau divpadsmito gadu, epidēmijas dēļ atlikta netiks. Tas izriet no tiesneses Irīnas Jansones rakstiski sniegtās atbildes: “Kriminālprocesā 30.martā bija paredzēts turpināt lietas izskatīšanu, lai to varētu pabeigt pēc iespējas drīzāk. Tiesā ir saņemts zvērināta advokāta iesniegums, kurā norādīts, ka viņa aizstāvamais bija izbraucis no Latvijas laikā no 13. līdz 16. martam. Par turpmāko lietas izskatīšanas gaitu tiks lemts pēc precīzāku ziņu saņemšanas.”

“Nu, redziet, jūsu teiktais par to, ka lieta tiks skatīta, tas būtībā man ir liels pārsteigums, jo vadoties no visiem tiem notikumiem, kas valstī notiek, no visiem tiem apstākļiem, no Augstākās tiesas priekšsēdētāja paziņojuma, nu, šķiet, ka būtu arī šīs lietas izskatīšana jāatliek,” saka advokāts Grudulis. “Nu ja tā sēde tiešām notiks un ja tā tiek plānota visu šo pandēmijas laiku četras dienas nedēļā, kaut vai nodrošinot to divu metru atstarpi, tā, manā ieskatā, ir ļoti bezatbildīga rīcība. Un, visticamāk, ka mēs ar tās sekām saskarsimies, un negribētu, lai kaut kas ļauns notiek tiešām.”