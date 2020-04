Tiesa daļēji apmierinājusi Bunkus ģimenes prasību pret Gobzemu

Deputāts arī atsaucās uz Augstākās tiesas (AT) 2018.gada spriedumu civillietā, kurā tiesa norādīja, ka būtu jāapsver Mārtiņa Bunkus darbību vērtēšana ar blakus lēmumu, jo, tiesas ieskatā, administrators bija pieļāvis vairākas ļoti būtiskas kļūdas maksātnespējas procesā, tostarp, slēpjot dokumentus.

Tāpat pārstāvji vairākkārt norādīja, ka Latvijas Zvērinātu advokātu padome (LZAP) viņu 2018.gadā izslēdza no advokatūras. Pārstāvji izcēla, ka, lai arī Gobzems šo lēmumu pārsūdzēja, divu instanču tiesas to ir atstājušas spēkā. Deputāts gan uzsvēra, ka spriedums vēl aizvien nav stājies spēkā, tādēļ neesot korekti uz to atsaukties.