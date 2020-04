Foto ⟩ No torņa smailes nocelts Jēkaba katedrāles gailis

Gaiļa restaurācija ir daļa no vērienīgajiem restaurācijas darbiem, kas kopš 2017.gada tiek veikti Jēkaba katedrālē ar mērķi atjaunot vienu no pilsētas senākajiem dievnamiem. Laika periodā līdz 2020.gadam ir labotas fasādes un veikta vēsturiskā ķieģeļu mūra restaurācija, paveikts jomu jumtu koka konstrukciju remonts un jumta seguma nomaiņa, veikta altārtelpas restaurācija, ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošana, ārējo kanalizācijas un ūdensvadu tīklu izbūve, kā arī cokola atjaunošanas darbi. Lielu daļu no tā visa ir paveikuši AS "Būvuzņēmums Restaurators" speciālisti, kuri tagad savu darbu turpinās ar simbolisko gaiļa zeltīšanu.