Apgabaltiesa policijai nosūtījusi informāciju par Lemberga dēla iespējamu pašizolācijas pārkāpumu

Parasti tiesas sēdēs klātienē no apsūdzētajiem piedalās tikai Anrijs Lembergs, savukārt abi pārējie apsūdzētie piedalās videokonferences režīmā no Ventspils.

Attiecīgi tiesa to divu dienu laikā, kad lieta tika skatīta, konstatēja, ka Anrijam Lembergam un vienam no aizstāvjiem ir acīmredzamas elpceļu problēmas.

Jansone uzsvēra, ka tiesas kolēģijai nav iesniegti medicīniski dokumenti par iespējamo saslimšanu, kā arī nav iesniegtas darbnespējas lapas, un tiesas kolēģija arī ņēmusi vērā to, ka bija saņemta informācija no aizstāvja, ka viņa aizstāvamais Anrijs Lembergs bija atradies ārpus Latvijas no 13. līdz 16.martam, taču pats apsūdzētais informāciju tiesai nav vēlējies sniegt un sniedzis to nekonkrēti, proti, neapstiprinot ne datumus, ne laikus, kad viņš ir bijis izbraucis.