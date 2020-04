"Kad atnāc mājās no kautiņa, māte vaicā, vai uzvarēji." Nurmagomedovs stāsta par bērnību Dagestānā

Nav noslēpums, ka bērnība Dagestānā nozīmē visnotaļ skarbus apstākļus . Pastāv ļoti liela iespēja, ka, augot šajā Krievijas apgabalā, jaunietis agrāk vai vēlāk sastapsies ar cīņas sportu. Bet, kā atklāja Nurmagomedovs un Mahačevs, cīņa ir daļa no Dagestānas kultūras, līdz ar to kauties regulāri nācās arī uz ielas.

"Vai tu uzvarēji?"

Abi cīkstoņi ar lepnumu atzīst, ka 80% - 90% jauniešu nodarbojas ar sportu, kas lielākoties ir tieši cīņas mākslas. Kā uzsver Nurmagomedovs, treniņi sporta zālēs ir tikai daļa no rūdījuma, ko saņem Dagestānas jaunieši, jo liela daļa prasmju tiekot noslīpētas arī ielu kautiņos.

Nurmagomedovs uzsvēra, ka cīnītāja gars tiekot ieaudzināts arī jaunieša ģimenē: "Kad atnāc mājās no kautiņa, māte vaicā: vai uzvarēji?"

Mahačevs atzina, ka Nurmagomedovs bērnībā esot bijis viens no cienītākajiem cīkstoņiem un bieži vien viņam nācies uzņemties vecākā brāļa lomu, kurš allaž bija gatavs nākt palīgā. "Bieži vien, kad satikās bariņi no dažādām skolām, kauties ar kādu no pretiniekiem sūtījām tieši Habibu," piebilda Mahačevs.