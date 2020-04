Video ⟩ "Bez jums visiem es nebūtu izdzīvojusi!" No ieslodzījuma atbrīvotā Misāne personīgi pasakās atbalstītājiem

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

"Es krītu ceļos pateicībā tavā priekšā, manu māsiņ. Es vēlos 'pateikties ik vienam no jums!" Sociālajā tīklā "Facebook" no nosūtīšanas uz DĀR izglābtā un no cietuma atbrīvotā Kristīne Misāne dalās personīgā pateicībā saviem atbalstītājiem.