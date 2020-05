Video ⟩ Pārstādīts līdz šim lielākais koks Latvijas vēsturē

Sagatavošanās koka izcelšanai vien notika teju dienas garumā. Tika lēsts, ka pacelt vajadzēs vismaz 80 tonnas, plus augsni ar saknēm – vēl vismaz piecas. Un tas jau ir uz autoceltņa spēju robežas.

Koks atradās vietā kur paredzēts viens no halles stūriem. To nolēma nevis nozāģēt, bet pabīdīt tālāk. Šāds lēmums tika pieņemts, jo konkrētais koks ir Rīgas vietējas nozīmes dižkoks. Eiropas dižskabārdis. Pārstādīšana faktiski bija vienīgā iespēja to saglābt.