Ņem vērā! ⟩ Sabiedriskajā transportā jālieto mutes un deguna aizsegi

Ministrijā skaidroja, ka pasažieru pārvadātājiem ir jāuzrauga pasažieru skaits transportlīdzekļa salonā un maršrutu reisu izpildē jānorīko transportlīdzekļi ar atbilstošu ietilpību, pēc iespējas ierobežojot mikroautobusu izmantošanu pasažieru pārvadājumos. Kur tas iespējams, pārvadātājiem jāorganizē pasažieru izvietojums transportlīdzekļa salonā tā, lai pasažieri vispirms aizņemtu sēdvietas pamīšus vai vienu sēdvietu izlaižot, un, kur to pieļauj pasažieru skaits, sēžot vai stāvot ievērotu divu metru distanci (izņemot vienas mājsaimniecības locekļus un pasažierus ar bērniem). Pārvadātājiem tāpat ir jānodrošina transportlīdzekļa vadītāja distancēšanās no pasažieriem un jāveic transportlīdzekļu salonu dezinficēšana.

Autotransporta direkcijas pārstāve Zane Plone pauda, ka no 12.maija vairs nebūs spēkā nosacījums par pasažieru skaita ierobežošanu vienā sabiedriskajā transportlīdzeklī, pārdodot biļetes ne vairāk kā 50% no sēdvietu skaita, tomēr, kur tas iespējams, pasažieriem autobusa un vilciena salonā vispirms jāieņem sēdvietas pamīšus, ievērojot divu metru distanci vienam no otra. Tāpat, ja autobusa vadītāja kabīne nav nodalīta no pārējā autobusa salona, pasažieri nevarēs ieņemt sēdvietas, kas atrodas aiz šofera.