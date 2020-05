Akcijas, zemes un ēkas. Ministru prezidenta Kariņa valsts amatpersonas deklarācija

Premjeram pieder akcijas vairākos ASV uzņēmumos kopumā 13 354 dolāru (12 280 eiro) vērtībā. Kariņam akcijas pieder uzņēmumos "Caterpillar Inc.", "First Solar Inc.", "General Electric Co.", "Lilly Eli&Co", "Wabtec Corporation", "Dow Inc.", "Corteva Inc." un "Dupont de Nemours Inc.".