Video ⟩ Tūristu pūļus nomaina zvēri. Bariņš briežu izbauda ziedošās sakuras Japānā

✨ ・ ・ 今日の前撮りの場所は奈良公園でした。 ・ ・ 🌸 #私は奈良派 #前撮り髪型 #前撮りアイテム #2021春婚 #2020夏婚 #2020秋婚 #2020冬婚 #2020プレ花嫁 #2020花嫁 #2020結婚 #2020結婚式 #さくら🌸 #さくら #桜 #桜好き #桜満開 #桜🌸 #桜満開🌸 #桜が満開 #桜の季節 #桜の開花 #桜の下で #穴場スポット #撮影スポット #ロケーション撮影 #奈良公園 #narapark #narajapan #naradeerpark #sakura

A post shared by 和装写真・結婚式カメラマン・キキフォトワークス (@kikiphotoworks) on Apr 8, 2020 at 7:59am PDT