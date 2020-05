Saeima apstiprina Strupišu par Augstākās tiesas priekšsēdētāju

Politiķe arī pauda, ka ir simboliski, ka tiesu vara apstiprināšanai virzījusi pārstāvi, kas tiesu varā ienāca salīdzinoši nesen. "Mēs to saredzam kā ļoti simbolisku signālu no pašas tiesu varas, ka tā apzinās, ka tajā ir daudz jautājumu un problēmu, ko tā vēlas risināt pati," teica deputāte.

"Esmu pārliecināta, ka neatkarības Strupišam pietiks, lai nevajadzētu atstrādāt nekādus uzticības kredītus, kas viņam šodien it kā aizdoti," teica politiķe, sagaidot, ka Strupišs veicinās tiesu varas neatkarību no politiskās vides.

Komisijas sēdē pašreizējais AT priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pastāstīja par procesu, kā AT izvēlējās Strupiša kandidatūras virzīšanu izskatīšanai Saeimā. Pozitīvajam balsojumam AT plēnumā par pamatu bija Strupiša pieredze akadēmiskajā jomā, pauda Bičkovičs norādot, ka AT priekšsēdētāja amata kandidāts vairākus gadus strādā AT tiesā. Strupišs ir specializējies komerctiesībās, kas ir liels pienesums AT, norādīja Bičkovičs.