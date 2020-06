Propaganda, izklaide un pļāpas. Kur nonākusi daļa mediju atbalstam paredzētās naudas?

Viens no lielajiem atbalsta saņēmējiem ir "Radio Tev", kura rīta pārraidēm, ziņām un izklaidei tika 67 034 eiro. Par sabiedriski nozīmīgu atzīts arī "Radio Tev kačā karmu" — divu minūšu pārraide, kurai raksta tapšanas laikā bijuši trīs izlaidumi. Pirmajā sabiedrība var uzzināt, ka labs karmisks darbs ir savākt izmētātus apavus, otrajā – dezinficēt rokturus un uzvesties klusi, kad mājinieki guļ, bet trešajā – vēdināt telpas. "Šobrīd sabiedrība ārkārtīgi aktīvi spriež par kopības sajūtu, nepieciešamību palīdzēt atsevišķām sabiedrības grupām vai profesiju pārstāvjiem, iespēju uzlabot savu personīgo dzīves kvalitāti un stabilizēt individuālo vērtību skalu," raidījuma vajadzību pamato pieteicēji.

FOTO: Ekrānšāviņi no "Instagram"

"Kačā karmu ir videoformāta projekts, kuru tu vari atrast mūsu sociālajos tīklos "TikTok" un "Instagram", abos piedalos es un riktīgi kačāju savu karmu, piemēram, vienā no video var redzēt, ka es esmu tas, kurš mūždien pa telpu savāc izmētātos apavus," raidījumu piesaka tā vadītājs.

Skonto radio grupai, kurā ietilpst "Radio Tev" un kas kopā saņēmusi gandrīz 182 tūkstošus eiro, 2 minūšu raidījumi patīk. Sabiedriskais pasūtījums tagad ir pārraide "Mūzikas graudi" Latvijas maizei ar trīs satura variācijām — "Atkalsatikšanās", "Cilvēkstāsti" un "Fakti". Teorijā tie ir trīs dažādi raidījumi, jo skan dažādos laikos. Praksē – vienam mūziķim vai grupai veltītas divu līdz trīs minūšu garas pārraides dažādos dienas laikos. No rīta pāris teikumu pasaka mūziķis, pusdienlaikā par viņu runā klausītāji, bet pievakarē pāris minūtēs – fakti par viņu.

Vēl divos divu minūšu raidījumos "Saki paldies" un "Šķir albumu" klausītāji var attiecīgi pateikt kādam paldies – vai dalīties ar kādu savu bildi un atmiņu. Šiem pieciem projektiem no valsts atbalsta piešķirti 44 000 eiro.

"Parunāsim par makaroniem. Makaronu mums visiem gana daudz iekrājies," saka radio "Skonto Vidzeme" dīdžejs, nolasa recepti "makaroniem flotes gaumē", novēl labu apetīti – un raidījums ir cauri. Šis ir viens no 16 000 eiro vērtajiem, 2 – 3 minūšu raidījumiem par atlabšanu. Kamēr "Atlabšana maciņā" un "Atlabšana bērnu" istabā īsos ieteikumos dalās dažādi eksperti, "Atlabšana virtuvē" ir 2 minūšu pārraide, kurā vienkārši nolasa recepti.

FOTO: Ekrānšāviņš no ehrhiti.lv

Aija Salna, EHR grupas biroja administrēšanas eksperte, kurai uzticēts atbildēt uz Re:Baltica jautājumiem, skaidro, ka oriģinālsaturs kanālos aktīvi veidots no 2010. līdz 2012. gadam, taču ekonomiskās lejupslīdes rezultātā no tā nācās atteikties (tobrīd gan lejupslīde ekonomikā ir beigusies – red.). "Līdz ar jaunās mārketinga vadītājas pieņemšanu darbā 2019. gadā, esam izstrādājuši jaunu medija stratēģiju, kas aktualizē arī satura nepieciešamību daudzplatformu vidē, ko piedāvā AS "Super FM" kanāli. 2020. gadā šī doma materializējās jaunā uzbūvētā video studijā, kā arī partnerībās un darbiniekos, ar kuriem esam uzsākuši sadarbību," viņa atbildēja