11 Eiropas valstīs ievērojami ātri atgriežas Covid-19. PVO brīdina Eiropu par nākamo vīrusa uzliesmojumu

Šonedēļ īpašu uzmanību piesaistījusi Lielbritānija, kur ceturtdien tika izsludināta "nopietna situācija", jo liels skaits atpūtnieku devās baudīt silto laiku pārpildītajā Bornmutas pludmalē. Pilsētas dome un Dorsetas grāfistes amatpersonas aicināja atturēties no šādas laika pavadīšanas un brīdināja par Covid-19 izplatīšanās risku.

Tikmēr ES institūcijas lemj, no kādām valstīm atļaut un no kādām aizliegt ieceļot ES no 1.jūlija. Raidorganizācijas "Euronews" rīcībā nonākušais saraksta uzmetums liecina, ka aizliegumu plānots attiecināt uz ASV, Brazīliju, Kataru un Krieviju.