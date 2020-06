Ušakovs pārsūdzējis sev nelabvēlīgo tiesas spriedumu par atlaišanu no Rīgas mēra amata

Tāpat tiesa atzina, ka pārsūdzētajā rīkojumā pamatoti konstatēts pieteicēja pārkāpums attiecībā uz ministrijas pieprasītās informācijas neizsniegšanu. Šis pārkāpums, neatkarīgi no informācijas vēlākas iegūšanas un tās satura, ierobežo ministra pārraudzības tiesības. Turklāt no kopējās pieteicēja komunikācijas ar ministriju izriet, ka pieteicējs apzināti ir vēlējies apgrūtināt šo tiesību īstenošanu, uzsvēra tiesa.

Pūce rīkojumā bija norādījis arī uz to, ka Ušakovam bija pienākums VARAM izsniegt "Ernst & Young Baltic" ziņojuma par "Rīgas satiksmi" kopiju, bet Ušakovs to nedarīja. "Tāpat arī domes priekšsēdētājam Nilam Ušakovam ir pienākums patstāvīgi izvērtēt bijušo valdes locekļu atbildību, nevis norobežoties no šā pienākuma izpildes, uzdodot to veikt pašreizējai "Rīgas satiksmes" valdei," teikts ministra rīkojumā.