Apdullina ar ķimikālijām un nozog mantas teju 1500 eiro vērtībā. Piespriež cietumsodu laupītājam

Spriedumā norādīts, ka vīrietis pērn novembrī ap plkst.13 atradies Ivana kapos, kur pamanījis savu upuri. Viņš pie sievietes piegājis no mugurpuses un pie tās sejas pielicis iepriekš sagatavotu salveti, kas bijusi piesūcināta ar izmeklēšanā nenoskaidrotu vielu, kuru ieelpojot sieviete zaudēja samaņu.

Kad sieviete atradās guļus uz zemes, vīrietis no viņas ausīm izņēma zelta auskarus, no pirksta noņēma zelta gredzenu, no kakla noņēma zelta ķēdīti ar zelta krustiņu, kā arī nozaga cietušās mobilo telefonu.