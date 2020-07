Skandālā ierautā influencere Didrihsone par savu biznesu: Tas augs vēl lielāks un spēcīgāks!

Vakar man bija saruna ar sev pavisam svešu cilvēku. Jau pēc dažām izrunātām tēmām, viņš man teica:” Woow, kā Tu fano par savu veikalu.” Zini? Jā! Jo es to izauklēju, ka savu mazo bērnu. Es pat neteiktu, ka jūsu acu priekšā, jo jums tika rādīts tikai saldais ēdiens. Kafija, un fotosesijas. 🙂 un STARPCITU, joprojām ir cilvēki, kuri domā ka tāda ir mana ikdiena 😅Tas smagākais ir pie mums sirsniņās palicies. Tāpēc arī varu teikt:” Kurš tad cits fanos par Tavu panākumu, ja ne Tu pats!” 🥳 Tas ir mans tauriņš, un viņš nepazudīs, tas augs vēl lielāks un spēcīgāks. 💙🙏🏽

