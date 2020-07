"Filipīnās mani turēja gūstā kā ķīlnieku." 109 dienas Manilas lidostā pavadījušais Igaunijas pilsonis pastāsta par nepatīkamo pieredzi

"Bija problēmas ar vīzu, jo to varēja atteikt, jo biju bezdarbnieks un ienākumu man nebija. Tikai janvāri ienāktu pensijas nauda. Redzot, ka Filipīnās un Taizemē vietējie iedzīvotāji iztiek ar 100 līdz 200 eiro mēnesi, nodomāju, ka man tas būs pa spēkam," sacīja Trofimovs.

Igaunis norādīja, ka viņa mērķis neesot bijis brauciens uz kūrortu, bet gan vienkārši pusgadu padzīvot kādā no Filipīnu provincēm.

Tā kā vīrietim sanāca necerēti daudz iztērēt naudu vīzu nokārtošanai, Taizemē no iecerētajiem kultūras pasākumiem nācās atteikties.

"Pratināšanas laikā viņš mani nicīgi sauca par nepilsoni. Sajutos tā, it kā tiešām būtu kaut kāds nelegāls imigrants. Tad man bija jānosūta sava fotogrāfija, kura vēlāk tika nogādāta migrācijas dienesta vadītājai," stāstīja Romans.

"Kamēr skaidrojāmies ar dokumentiem, Filipīnās tika izsludināta ārkārtējā situācija un ieviesta pastiprināta karantīna. Izbraukšana no Manilas bija aizliegta un lidot uz Sebu nevarēju. Man nepietika līdzekļu, lai uzturētos viesnīcās Manilā," sacīja Romans.

Migrācijas dienests nolēma, ka Trofimovs netiks ielaists valstī un viņam jādodas atpakaļ. Tiesa, visas lidsabiedrības savus reisus bija atcēlušas un dienesta darbinieki izlikās, ka to nezināja.

Trofimovs 9. jūlijā atgriezās mājās. 8. jūlijā Romans no Manilas ielidoja Amsterdamā un pēc tam viņa vajadzēja lidot uz Tallinu, taču reisu viņš nokāvēja.

80 dienas Manilas lidostā nenotika lidojumi. Kad lidojumi atsakās, Trofimovs atteicās no vairākiem iespējamajiem reisiem, jo aviobiļetes esot bijušas pārāk dārgas. ERR raksta, ka aprīlī Igaunijas vēstniecības Japānā pārstāvji esot piedāvājuši Trofimovam vietu glābšanas reisā, taču tā maksājusi apmēram 1500 eiro. Trofimovam esot piedāvāts aizdevums, taču, tā kā nebūtu bijis iespējas to atdot, viņš no šādas iespējas atteicies.