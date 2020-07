SPKC lūdz atsaukties vilciena Daugavpils–Jersika–Ogre-Rīga pasažierus

SPKC epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka pasažieris, kuram apstiprināts Covid-19, 2020. gada 16. jūlijā pulksten. 7.31 pārvietojies ar vilcienu maršrutā Daugavpils – Jersika – Ogre - Rīga (maršruta Nr. 817, sēdējis otrajā pasažieru vagonā no sākuma) un pulksten 17.39 devies atpakaļ ar vilcienu maršrutā Rīga - Ogre – Jersika - Daugavpils (maršruta Nr. 818, sēdējis otrajā vagonā no sākuma).

tiek noteikta mājas karantīna, jāpaliek mājās un jāsazinās ar SPKC epidemiologu 67271738.! Ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās laikā no 8.00 - 20.00, sestdienās laikā no 9.00-15.00 un svētdienās laikā no 9.00-12.00.