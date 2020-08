Turcijā viesnīcas apsargi piekāvuši ukraiņu modeli

"Negribu klusēt un pastāstīšu nepatīkamu stāstu, kas notika ar mani, manu puisi un mūsu kompāniju. Mums uzbruka kūrortviesnīcas pludmales apsargi. Četras meitenes tika sistas pa seju (ieskaitot mani), bet puiši stipri cietuši. Mēs jau iesniedzām policijā liecības. Mēs nedrīkstam un nepievērsim acis uz to, kas notika!" 24 gadus vecā modele rakstīja pie baisā foto.

Pati Kiriļuka viesnīcas paziņojumu nosauca par klajiem meliem. "Kā jums nav kauna, meļi! Mēs vēlamies iegūt kadrus no novērošanas kamerām! Tas, ka pludmales kluba darbinieki nevēlas mums to sniegt, vien nozīmē, ka viņiem ir ko slēpt no cilvēkiem. Un viņi ir vainīgi! Es mīlu Turciju, tā ir skaista valsts, bet ir ļoti skumji, ka kaut kas tamlīdzīgs var notikt 21. gadsimtā."