Par Murjāņos ar Covid-19 saslimušajiem bērniem visa atbildība gulstas uz vecāku pleciem

"Vakar man epidemioloģijas centrs pasaka – zvaniet uz ātro palīdzību, viņiem ir spectērpi, viņi varētu aizvest. Es zvanu uz turieni, viņi man iedod telefonu – zvaniet uz šo firmu, viņi to nodrošina. Labi, tas ir maksas pakalpojums. Es zvanu uz turieni, tajā vietā man pasaka – nē, mēs vairs to nenodrošinām," stāsta Dāvis Sīmanis, tēvs vienam no Murjāņu Sporta ģimnāzijas saslimušajiem audzēkņiem.