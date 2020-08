Rīgā apgriezienus uzņēmušas nelegālās izklaides vietas, kuras klaji ignorē Covid-19 dēļ noteiktos ierobežojumus

"Tiklīdz uzlika to ierobežojumu līdz pusnaktij, apgrozījums nokritās par 40%. Faktiski sanāk – jāstrādā jau ir ar mīnusu," saka kluba "KadagiPiens" līdzīpašnieks Ģirts Upītis.

Par to pirmais trauksmi cēla Latvijā vadošais naktsklubs "Coyote Fly". Kamēr godīgie, kas maksā nodokļus, cieš zaudējumus, nelegālie darboņi netraucēti gūst peļņu. "Coyote Fly" izbrīna – ne Valsts policija, ne pašvaldības policija aktīvi nedodas reidos pa nelegālajām ballītēm.

"Šeit nav runa tikai par nenomaksātiem nodokļiem, nelegāli nodarbinātiem cilvēkiem, bet arī par vispārējo situāciju, kas grauj izklaides industriju Latvijā. Kopš ārkārtējā stāvokļa sākuma šīs vietas nelegāli turpina strādāt līdz pat plkst. 6 rītā. Neizprotam, kāda ir jēga no darba laika ierobežojuma, ja nav vēršanās pret pagrīdes vietām kā potenciālajiem vīrusa perēkļiem," saka naktskluba "Coyote Fly" vadītāja Liene Bukbārde.

Kāds pagrīdes pasākumu apmeklētājs "TV3 Ziņām" atzina – par dzērieniem netiekot doti čeki, kases aparātus nelieto, Valsts ieņēmumu dienests (VID) pret šādiem pagrīdes pasākumiem neko iesākt nevarot. Vispirms jāgaida ziņojums no policijas, ka veikta saimnieciskā darbība ārpus atļautā darba laika. Arī alkoholisko dzērienu tirdzniecība ir pretlikumīga.

VID galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Teice-Mamaja skaidro: "Atkarībā no konkrētā nodarījuma rakstura un smaguma piemēro administratīvo sodu. Ja runājam nelikumīgu alkohola tirdzniecību, sodi var būt salīdzinoši bargāki. Jāatzīst, ka līdz šim VID nav saņēmis informāciju no pašvaldības policijas par šādiem gadījumiem."

Informācija par pagrīdes pasākumiem pēc pusnakts cirkulē gan "Facebook", gan lietotnē "Telegram". Caur to jāpiesekojas konkrētam "Facebook" kontam. Tajā mirklī potenciālais apmeklētājs it kā kļūst par pasākuma rīkotāja paziņu/draugu, un tādējādi it kā formāli pasākums tiek pozicionēts kā privāts.