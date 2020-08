"Droši vien sareiba galva un viņa nokrita." Ugunsdzēsēji no degošas mājas izglābj bezsamaņā esošu pensionāri

Ceturtdienas rītā Rīgā, Ventspils ielā, aculiecinieki pamanīja, ka no divstāvu koka mājas pirmā stāva dzīvokļa logiem ārā laužas dūmi. Nevilcinoties tika saukti ugunsdzēsēji, un vīriem izdevās no liesmām un dūmiem izvilkt 65 gadus vecu sievieti, kura bija bezsamaņā. Neilgi pēc ugunsgrēka notikuma vietā sastopam cietušās tuviniekus. Viņi neslēpj, ka viss sācies no smēķēšanas gultā.