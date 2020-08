Trešdienas horoskops: 26. augusts

AUNS Mēness Strēlniekā dos vajadzīgo enerģiju, lai tiktu galā ar ikdienas darbiem. Sevišķi spilgti to izjutīsi dienas pirmajā pusē. Pēcpusdiena piemērota dažādu veidu pārrunām.

JAUNAVA Izcelsies apkārtējo vidū ar analītisko prātu, spēju veikli tikt galā ar saimnieciski organizatoriskajiem jautājumiem. Zvaigznes iesaka būt nedaudz saudzīgākam pret savu nervu sistēmu, nepārpūlēt to!

SKORPIONS Nezaudē modrību, it sevišķi, ja kārto juridiskās nianses, vienojies ar sadarbības partneriem par jauniem darījumiem. Konkurenti var mēģināt izlikt tev lamatas, tāpēc turi acis un ausis vaļā!

ŪDENSVĪRS Alksi pēc lielākas brīvības, tava dvēsele prasīs neatkarību it visā. Spēcīgāk to var izjust Ūdensvīri, kuri ilgu laiku strādā vienu un to pašu darbu. Fundamentālas pārmaiņas gan labāk šobrīd neīstenot.