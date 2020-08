Sevastova un Ostapenko vēlreiz atkāpjas WTA rangā

Vēl no Latvijas tenisistēm Diāna Marcinkēviča rangā ieņem 263.vietu, atkāpjoties par vienu vietu, bet Daniela Vismane saglabā 499.vietu. Kamilla Bartone par pozīciju pakāpusies uz 925.vietu, Margarita Ignatjeva ar tādu pašu kāpumu ir 956., Elza Tomase saglabā 1057.vietu, bet Darja Semeņistaja ieņem 1292.pozīciju, noslīdot lejup par vienu vietu.

Nelielas izmaiņas notikušas ranga pirmā desmitnieka beigās. Pirmās trīs pozīcijas rangā ieņem austrāliete Ešlija Bārtija, Simona Halepa no Rumānijas un Karolīna Plīškova no Čehijas, ceturtā ir amerikāniete Sofija Kenina, piektā - ukrainiete Jeļina Svitoļina, sestā - Bjanka Andresku no Kanādas.