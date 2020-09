Festivāls "Lampa" ⟩ Kā palīdzēt cilvēkiem mums blakus? Jauniešu saruna "Manam draugam nav prāta"

"Mums ne tik daudz ir nepieciešama pati draugu palīdzība, kā pārliecība, ka mēs to saņemsim", tā teicis sengrieķu filosofs Dēmokrits. Katru dienu mēs paejam garām kādam, kurš cieš no depresijas, trauksmes, ēšanas traucējumiem vai citām ikdienas grūtībām. Tas var skart ikvienu - atraktīvo ballīšu karali, tuvāko draugu vai klases pelēko peli. Kā to uzzināt un, galvenais, sniegt palīdzīgu roku saviem vienaudžiem?