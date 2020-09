Festivāls "Lampa" ⟩ Diskusija "Kā veicināt, nevis iznīcināt bērna motivāciju sportot?"

Bieži izšķiroša loma talanta realizēšanā ir pareizajām personām no malas un pārsvarā lielākā ietekme ir bērna tiešajiem apgādātājiem. Kur ir robeža starp kaitējošu iejaukšanos un veselīgu stimulu? Kā izvairīties no priekšteču kļūdām un veicināt to, lai nākamās paaudzes ar lielāku varbūtību nonāktu savā īstajā sfērā? Šos mūžsenos jautājumus apspriedīs un savus risinājumus sniegs trīs sporta cilvēki no basketbola vides, kas jauno spēlētāju iesaistes ziņā Latvijā ir starp pašiem populārākajiem sporta veidiem.