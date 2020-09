"airBaltic" atsāks lidojumus starp Rīgu uz Stokholmu

Kā ziņots, no ceturtdienas uz un no Latvijas lidlaukiem atļauti lidojumi uz visām Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm, izņemot Spāniju, Andoru, Maltu un Luksemburgu. Kā informēja Civilās aviācijas aģentūras (CAA) pārstāvis Aivis Vincevs, ceturtdien stājušies spēkā trešdien valdībā atbalstītie grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos par Epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas paredz, ka uz Latviju atļauti avioceļojumi no valstīm, kurās divkārtīgi pārsniegts vidējais 14 dienu kumulatīvās saslimstības rādītājs ES.