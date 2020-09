"12 balles virs Rīgas". Postošākās vētras un virpuļviesuļi Latvijas vēsturē

1933. gada 10. augusta naktī Latviju no ziemeļiem sasniedza viena no spēcīgākajām vētrām, kas skārusi Latviju 20. gadsimtā. Ziemeļrietumu vēja brāzmas Ventspilī sasniedza 43 metrus sekundē, kamēr Liepājā un Rīgā nolija rekordliels daudzums nokrišņu. Daugavā ūdens līmenis cēlās par 3,6 metriem, kas izraisīja postošus plūdus, upei izejot no krastiem. 70% Rīgas teritorijas bija aplūdusi. Precīzs bojāgājušo skaits nav zināms, tiek uzskatīts ka bojā gājuši vismaz 40 cilvēki. Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa sasauktajā valdības ārkārtas sēdē Ministru kabinets pieņēma rīkojumu par dabas katastrofas izsludināšanu. Pamatīgi plūdi un postījumi bija arī Liepājā, Pāvilostā un Ainažos.