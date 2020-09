Saindētais Navaļnijs publisko intīmus un mīlestības pilnus vārdus sievai

Bet es jums pastāstīšu to, ko atceros precīzi. To gan diez vai var saukt par "atmiņu", drīzāk par pašu pirmo sajūtu un emociju kopumu. Tomēr man tas bija tik svarīgi, ka tas uz visiem laikiem iespiedies man atmiņā. Es guļu. Mani jau izveda no komas, bet es nevienu nepazīstu, nesaprotu, kas notiek. Es nerunāju un nezinu, ko teikt. Un visa mana izklaide ir tāda, ka es gaidu, kamēr Viņa atnāks. Kas Viņa ir - nav skaidrs, kā Viņa izskatās - arī nezinu. Pat ja man izdodas kaut ko ieraudzīt ar nenofokusētu skatienu, tad es vienkārši nevaru atcerēties attēlu. Bet Viņa ir atšķirīga, es to saprotu, tāpēc es visu laiku guļu un gaidu. Viņa atnāk un kļūst par galveno palātā. Viņa ļoti ērti pielāgo manu spilvenu. Viņai nav kluss, simpātisks tonis. Viņa runā jautri un smejas. Viņa man kaut ko pastāsta. Kad Viņa ir blakus, idiotiskās halucinācijas pazūd. Ar Viņu ir ļoti labi. Tad Viņa aiziet, man paliek skumji un es Viņu atkal gaidu.