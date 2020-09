"Pelnīsiet naudu, ja darīsiet, ko teikšu." Ķīnas prezidents izvirza neparastas prasības privātajam biznesa sektoram

Šādi ziņojumi izskan no pasaules otras lielākās ekonomikas, kas turpina savu trauslo atlabšanu no koronavīrusa pandēmijas radītajām sekām, kā arī cīnās pret ASV tirdzniecības jomā un cer attīstīt dažādas nākotnes tehnoloģijas.

Ņemot vērā, ka Ķīnas neatkarīgi un politiski neitrālie uzņēmumi dod labu pienesumu ekonomikai, politikas aprindās izskanējis viedoklis, ka, pakļaujot šo uzņēmumu vadītājus valdošajai ideoloģijai un paplašinot kontroli pār biznesu kopumā, Ķīnai izdosies paātrināt atgūšanos no ekonomiskās krīzes.

Kamēr nav pilnībā skaidrs, kāds būs praktiskais ieguvums no pēdējām direktīvām, kas attiecināmas uz privātajiem uzņēmējiem, viena no Sji galvenajām izteiktajām tēzēm ir tā, ka "partija kopumā mēģina panākt līderību pār jebkāda veida uzņēmējdarbību valstī".

Respektīvi, jaunās direktīvas nozīmē, ka Ķīnas līderis vēlas vēl vairāk pastiprināt Komunistu partijas filozofijas izplatīšanu sabiedrībā. Praktiskā jomā – tas varētu nozīmēt, ka kompānijām ir nepieciešams ieņemt publisku nostāju, kas ir režīmu atbalstoša, neatkarīgi no jautājuma – vai tas būtu kāds iekšpolitisks jautājums, vai arī ārpolitiskas problēmas.

Privātais sektors Ķīnā ir vitāla ekonomikas daļa. Vairāk nekā 30 miljoni privāto uzņēmumu nodrošina aptuveni 60% no Ķīnas iekšzemes kopprodukta. Nodokļos šie uzņēmumi samaksā aptuveni pusi no valdības ienākumiem, un šajos uzņēmumos strādā aptuveni 80% no Ķīnas darbspējīgajiem cilvēkiem.