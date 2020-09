Unikāls pilotprojekts Latvijā: Kuldīgā var brīvprātīgi veikt bezmaksas Covid-19 siekalu testus

Analīžu savākšanas punkts atradīsies kādreizējās muzeja krātuves telpās Vakara ielā 6, un tā darba laiks būs no plkst.8 līdz 22. Teritoriju apsargās un par sabiedrisko kārtību rūpēsies Kuldīgas novada pašvaldības policijas darbinieki, sacīja Duļbinska.

Lielākā daļa no saslimušajiem ir uzņēmuma "Kuldīgas tekstils" darbinieki un viņu kontaktpersonas. "Kuldīgas tekstils" pagājušajā nedēļā apturēja darbu uz desmit dienām.

Kuldīgas novada pašvaldība ārkārtas domes sēdē nolēma sniegt sociālo palīdzību visiem saslimušajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri to lūgs. Tāpat nolēma, ka pašvaldības policija pastiprināti uzraudzīs, lai iedzīvotāji nepulcējas lielā skaitā, ievēro distancēšanās prasības. Tāpat pašvaldība rīkos izglītojošus un informatīvus pasākumus par to, kā izvairīties no inficēšanās ar Covid-19.