Zināma jauna informācija par jaunatklātajiem Covid-19 gadījumiem Latvijā

11 jaunie inficētie ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, seši - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, bet četri ir bērni vecumā līdz deviņiem gadiem. Pa trīs saslimušajiem ir vecuma grupās no 40 līdz 49 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem. Divi saslimušie ir vecāki par 70 gadiem, bet viens saslimušais ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem.