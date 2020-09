Perevoščikovs: Covid-19 inficēto skaits Latvijā ir ievērojami pieaudzis

Pašlaik Covid-19 tiek atklāts 1% no visiem testētajiem, lai gan vasarā to īpatsvars sasniedza vien 0,3-0,4%. Taču, pēc Perevoščikova paustā, kritiski svarīgi būtu 3% saslimušo no visiem testētājiem, kas varētu liecināt, ka slimība strauji izplatās un tiek maz kontrolēta.