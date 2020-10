Jaunākā informācija par gaisa kvalitāti Latvijā

Daļiņu PM10 diennakts vidējā koncentrācija Rīgā, Brīvības ielā, bija 38 mikrogrami kubikmetrā (µg/m³). Pagājušās nedēļas nogalē tā samazinājās no 123 µg/m³ piektdien līdz 56 µg/m³ svētdien.

Liepājā šis rādītājs samazinājies no 99 µg/m³ piektdien līdz 30 µg/m³ svētdien un 16 µg/m³ pirmdien, Rucavā - no 120 µg/m³ piektdien līdz 27 µg/m³ svētdien un 12 µg/m³ pirmdien.

Līdz ar to gaisa kvalitātes indekss pirmdien Latvijas rietumu daļā bija ļoti labs, valsts austrumu daļā - labs, Rīgā - viduvējs.

1.oktobrī visu Latviju no dienvidaustrumiem pārklāja dūmaka, bet sākotnēji nebija zināms, kāda ir gaisa kvalitāte. Pirmās indikācijas par ļoti augstu gaisa piesārņojumu nāca no Lietuvas, savukārt LVĢMC tikai piektdienas pēcpusdienā izplatīja informāciju par sliktu gaisa kvalitāti.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas programmas "Copernicus" datiem neliela daļa no putekļu piesārņojuma varētu būt mērojusi ceļu ne tikai no Eiropas dienvidaustrumiem, bet arī no Āzijas un Āfrikas tuksnešu apgabaliem.