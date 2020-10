Viņķele: Ceru, ka ierobežojumi ļaus nesasniegt Covid-19 slimniekiem paredzēto gultasvietu piepildījumu

Viņa atgādināja, ka stingrāki ierobežojumi spēkā ir kopš sestdienas, un šonedēļ būs nedēļa kopš to ieviešanas. "Efektu varēsim sagaidīt divu nedēļu laikā," prognozēja amatpersona.

Daļa hronisko pacientu saskaņā ar plānu no lielākām slimnīcām tiek novirzīti uz zemāka līmeņa slimnīcām. Viņķele atzina, ka pacientiem tas rada neērtības, jo slimnīca var atrasties tālāk no dzīvesvietas, taču viss atkarīgs no slimnīcu ietilpības.