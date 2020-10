VIDEO ⟩ "Getliņos" bīstamie atkritumi uz šķirošanas līnijas mēdz sprāgt un aizdegties

Šķiroto atkritumu izvešana ir bez maksas atšķirībā no nešķirotajiem atkritumiem, tāpēc īpaši būtiski ir daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem atcerēties, ka, piemēram, dzeltenajā, iepakojumiem domātajā konteinerā nedrīkst mest jebko citu. To darot, tiek sabojāta šķirojamā masa un tamdēļ to pieskaita nu jau pie nešķirojamiem atkritumiem, par ko cilvēkiem ir jāmaksā nauda.