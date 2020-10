Epidemiologs: Ir bijuši gadījumi, kad mediķi ar Covid-19 simptomiem turpina pildīt savus pienākumus

"To vajadzētu ievērot visiem: ja parādās simptomi, kas varētu liecināt par Covid-19, par elpceļu infekciju, nevajadzētu būt varonīgam cilvēkam, nevajadzētu iet uz darbu! Ar to mēs pasargāsim savus kolēģus no infekcijas izplatīšanās," uzsvēra speciālists.