Covid-19 blaknes bērniem - oža un garša var pazust līdz pat sešiem mēnešiem

Latvijā ar Covid-19 slimojuši 700 bērnu, kas ir aptuveni 16% no visiem koranavīrusa pacientiem. Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) 65 bērni piedalījušies pētījumā par postvirālajiem simptomiem jeb ilgtermiņa sekām, kādas Covid-19 rada bērniem.

Liela daļa Covid-19 izslimojušo bērnu mēnešiem ilgi kā sekas izjūt hronisku, spēcīgu nogurumu. Pat, pieceļoties no rīta, kad parasti jābūt možiem, bērni ir bez spēka. Nespēj kājām iet garākus posmus, nespēj vairs nodarboties ar līdzšinējiem hobijiem, kas prasa fizisku kustēšanos.

Pētījumā analizētie Covid-19 pārslimojušie Latvijas bērni spiesti mēnešiem ilgi atteikties no sportošanas. Saglabājas sūdzības par migrējošām muskuļu un locītavu sāpēm, kuras ir grūti precizēt un aprakstīt.

Var būt zināmas koncentrēšanās grūtības vai grūtāk iemācīties kādus teksta apjomus vai dzejolīšus no galvas, tos var būt grūtāk atcerēties. Grūtāk koncentrēties mācību procesam. Tos sauc par kognitīvo funkciju traucējumiem. Tā ir šā vīrusa daba – atstāt ietekmi uz daudzām orgānu sistēmām, un viena no tām ir centrālā nervu sistēma. Ar to saistīti arī ožas traucējumi.