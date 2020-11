Nacionālā apvienība aicina valdību apturēt migrāciju no ārvalstīm

Nacionālās apvienības Saeimas deputāts Jānis Dombrava aģentūrai LETA pauda, ka jau ilgstoši partija uzsvērusi, ka ir jāierobežo cilvēku iebraukšana no vīrusa skartajām valstīm, jo tas ļauj infekcijai tālāk izplatīties Latvijā.

Nacionālās apvienības ieskatā valdība līdz šim nav gana nopietni apzinājusies, cik svarīgs faktors Covid-19 izplatībā Latvijā ir draudi no citām valstīm, ko infekcija skārusi plašāk un no kurām turpina ieceļot cilvēki. Dombrava uzsvēra, ka arī profesors un infektologs Uga Dumpis norādīja, ka arī Eiropas valstis sapratušas, ka ceļošana ir viens no galvenajiem iemesliem saslimšanas uzliesmojumam, tādēļ migrācijas draudi būtu jāuztver nopietnāk.