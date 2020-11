Piecas vieglprātīgākās Zodiaka zīmes

Ko gan Vēzis neizdarīs, lai atcerētos noteiktus mirkļus? To sauc par drosmi! Tieši šajā stāvoklī Vēži ir gatavi trakumam un vieglprātīgai rīcībai. Viņiem nav šķēršļu un grūtību. Tikai šeit un tagad!

Šī Zodiaka zīme ir ļoti savdabīga un dabisko īpašību dēļ nevar būt paredzama un pareiza. Mežāzis apvieno to, kas nav apvienojams: spītība un padevība, nekārtība un miers (dažreiz bezdarbība), kā arī vieglprātība noteiktos dzīves periodos Mežāzim ir ļoti iespējama!

Ir grūti iedomāties Jaunavas bez šīs apbrīnojamās rakstura iezīmes. Viņi ir spējīgi uz tādām darbībām, kuras līdz dzīves beigām nevar izdzēst no atmiņas. Vieglums, ārprāts, iedzimta optimisma izjūta - tas viss kopā dod ļoti vieglprātīgu kokteili, kurā Jaunavai patīk eksistēt.

Ļoti interesanta situācija. Dvīņiem nav raksturīga vieglprātība, jo zīme ir ļoti mērķtiecīga, koncentrēta, atbildīga, taču, neskatoties uz to, ir atiestatīšanās momenti vai periodi. Šādos brīžos ļoti iespējams novērot Dvīņu vieglprātības uzplaukumu.

Pēc būtības Strēlnieki ir cīnītāji, spēlētāji, mednieki. Tomēr bez vieglprātības neiztikt. Strēlnieks atšķiras ar paškontroli, kas viņiem lieliski piemīt atšķirībā no citām Zodiaka zīmēm. Vieglprātība ir dzīves sastāvdaļa, viens no noteikumiem un Strēlnieks to prasmīgi izmanto!