Covid-19 ⟩ Kāda ir pašreizējā gultasvietu situācija Latvijas slimnīcās?

Šobrīd Latvijas slimnīcās kopā ārstējas 437 Covid-19 pacienti, 23 no viņiem stāvoklis ir smags. Kāda ir slimnīcu gatavība un no kā būs jāatsakās, ja tieši Covid-19 inficēto skaits strauji kāps?

"Esam atbrīvojuši ap 100 gultām, ir plāns reorganizēt līdz 150. Ja tendence rādīs pasliktināšanos, pāriesim uz plānu B un C," stāstīja Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Grigorijs Semjonovs.

"Dienu no dienas un nedēļu no nedēļas Covid-19 pacientu skaits slimnīcā palielinās, taču tas pieaugums nav tik straujš, lai mēs nespētu adekvāti rīkoties," apgalvoja Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) valdes priekšsēdētājs Imants Paeglītis.

Vēl viens solis būtu ambulatoro pakalpojumu ierobežošana. Pagaidām gan to esamība esot ļoti apsveicama, jo pacienti, atšķirībā no pavasara, saņem konsultācijas un izmeklējumus. Slimnīcas vadītājs uzsvēra, ka pašu gultu Covid-19 slimniekiem pietiktu, taču no tām nav nekāda jēga, ja trūkst ārstu un māsu.